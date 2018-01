Muharrem Usta'dan hakem yorumu

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkanı Muharrem Usta, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Usta, "Seyircilere büyük bir parantez açmak gerekiyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'nin her tarafından Avrupa'da binlerce seyircimiz geldi. Bu derbi maçlarda Trabzon başka bir havaya giriyor. Buraya dolduran seyircilerimiz her şeyin üzerindeydi. Gönül isterdi ki hep beraber bu maçı kazanalım. İlk devre ve ikinci devre iki farklı Trabzonspor gördük. İkinci devre gördüğümüz Trabzonspor hep böyle devam eder" dedi



'KASITLI BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Hakemlerle ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan Usta, "Bizi de hakem tayin edildiğinde, 'Niçin bu maça 4 kez verildi' diye uyaranlar oldu ama hepimiz biliyoruz ki biz hakemlerle ilgi pek açıklama yapmayız. Hakemlerde bu oyunun bir parçası, teknik direktör hata yapıyor. Başkan ve yöneticilerde hata yapıyor. Hakemde hata yapacak. Ben kasıtlı bir şey görmedim. Hakem camiasına buradan haksız bir itamda bulunmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR'UN ELİNDEKİ HER BİR OYUNCU ÇOK DEĞERLİ"

Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Usta, "Transfer dönemi herkes heyecanlı olur 'Transfer gelsin' diye ama gördük ki Trabzonspor'un elindeki her bir oyuncu çok değerli. Bizim yedekten oyuna giren Sosa diye bir oyuncumuz var. Belki de ikinci yarı girdikten sonra oyunun kaderini değiştiren oyuncular arasındaydı. Kamil Ahmet Çörekçi gibi bir oyuncumuz var. Onu da gördük. Onun için Trabzonspor'un elindeki oyuncuların çok değerli olduğunu ve onlara yüksek oranda destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara sahip çıkarsak bu kadronun içinde çok cevher oyuncular olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"BURAK ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Karşılama hakkında konuşan Başkan Muharrem Usta, "İlk yarı ve ikinci yarı diye bakmak lazım. Biz ilk yarı kötü oynadık ve Fenerbahçe bunu kullanamadı. İkinci devre ise biz bambaşkaydık. Hepimiz gördük ki kırılma anı Burak Yılmaz'ın attığı ilk golden sonraki girdiği gol pozisyonuydu. Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum Trabzonsporlular adına bir golcü her girdiği pozisyonu atacak diye bir şey yok. Keşke olabilseydi. Çok iyi olurdu. Burak elinden geleni yapıyor. Biz aslında İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadığımız ve 2-2 biten maçtan da son 5 dakikada kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Bugün burada da böyle oldu "ifadelerini kullandı.