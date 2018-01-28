Rıza Çalımbay'dan Sosa açıklaması
Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı. Sosa'nın neden ilk 11'de başlamadığını ifade eden Çalımbay, "Sosa 90 dakikayı net şekilde çıkaracak duruma henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.
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