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    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ya tam destek

    Sosa’ya tam destek
    , F.Bahçe derbisi sonrası 'nın 90 dakika sahada kalma adına henüz yetersiz olduğunu söyledi. Devre arası kampından itibaren oldukça istekli çalışan ve antrenmanlardaki performansı ile de dikkat çeken Sosa, son iki maçta oyuna sonradan girmesine rağmen önemli işler yaptı. Taraftarlar derbinin ardından sosyal medya hesaplarından Sosa'ya övgüler yağdırırken, Başkan Muharrem Usta, 32 yaşındaki 10 numaranın sergilediği performansa vurgu yaparak, "Sosa gibi önemli bir oyuncumuz olduğunu tekrar gördük. Umarım bundan sonra kendisinden daha fazla faydalanırız" diye konuştu.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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