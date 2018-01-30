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    30 Ocak 2018, Salı
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    ’e tam not

    Kamil Ahmet’e tam not
    Novak'ın yokluğunda F.Bahçe derbisinde sol bek olarak forma giyen , performansı ile büyük beğeni topladı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen solda da başarılı bir görüntü ortaya koyan Kamil, "Benim için fark etmez. İki tarafta da oynarım" dedi. 25 yaşındaki futbolcunun, kart cezalısı olan Pereira'nın yerine Göztepe maçında sağ bekte görev yapması bekleniyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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