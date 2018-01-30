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    30 Ocak 2018, Salı
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    Cevherleri çıkaralım

    Cevherleri çıkaralım

    Başkan , “Takviyeden önce takım içindeki cevherleri çıkarmamız gerekiyor. Bu durumda ekonomik olarak da ciddi şekilde rahatlarız” diye konuştu

    Başkan , takım içerisindeki cevherleri çıkartmaları gerektiğini belirterek, başka takviye yapmayabileceklerinin sinyalini verdi. Bu görüşünü yöneticileriyle de paylaşan Başkan Usta'nın, "Sırf transfer yapmak için futbolcu almamalıyız. Eğer çok uygun şartlarda olursa takviye olabilir ancak şu an takım içerisindeki değerlendirmediğimiz oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Ekonomik olarak da kendi değerlerimizi kazandığımız taktirde ciddi şekilde rahatlayabiliriz" dediği öğrenildi.

    ŞİFRE: UYGUN ŞARTLAR
    Yöneticilerin birçoğunun da bu konuda Usta ile hem fikir olduğu ve sadece çok uygun koşullarda bir sol kanat oyuncusu bulunması durumunda transfer edilmesinin kararlaştırıldığı dile getirildi
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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