Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık
Derbinin önemli bir bölümünü önde götürmesine rağmen son dakikalarda yediği golle yıkılan Trabzonspor’da F.Bahçe’yi yenememenin hüznü var
ONUR: HATA YAPTIM
Kaptan Onur, soyunma odasında arkadaşlarına konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta Konya maçında son dakikalarda yediği gol nedeniyle alınan beraberlikten duyduğu üzüntüyü dile getiren Onur'un, "O maçta bireysel bir hata yaptım ve bunun üzüntüsünü bir hafta yaşadım. Şimdi de F.Bahçe derbisini kazanamadık ancak sergilenen futbol nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum" dediği öğrenildi.
İSTANBUL'A HİÇ YENİLMEDİ
Fırtına, bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında F.Bahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve pazar günü de F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 10 puan çıkardı.
ÜZÜNTÜ VE ALKIŞ (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini aslında rahat bir şekilde kazanabilirdi. Ancak gerek kaçan pozisyonlar, gerekse oyuncu tercihleri bu galibiyetin önüne geçen en önemli etkenler oldu. Bu kadar eksik bir kadroyla gelen Fenerbahçe karşısında galibiyetin son dakikalarda kaçması camia için üzüntü verici olsa da 90 dakika boyunca hiç susmayan ve sadece takımını destekleyen taraftarlar alkışı fazlasıyla hak etti. Bu taraftar, bu takımın arkasında olduğu sürece başarı elbet gelecektir. Elbette yenilmemezlik serisinin sürmesi de önemli bir durum
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:14
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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