CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık

    Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık

    Derbinin önemli bir bölümünü önde götürmesine rağmen son dakikalarda yediği golle yıkılan ’da F.Bahçe’yi yenememenin hüznü var

    Süper Lig'de 40 bin taraftarının önünde ağırladığı F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da büyük bir üzüntü hakim... Derbinin özellikle ikinci yarısında sergilenen futbol sonrası başkan Muharrem Usta'dan taraftarına, Rıza Çalımbay'dan futbolcusuna tüm çamiada tek bir düşünce hakim: "F.Bahçe'yi elimizden kaçırdık." Çalımbay, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sahaya tam olarak yansıtılmaması nedeniyle soyunma odasında duyduğu üzüntüyü oyuncularına aktardı ve gelecek haftaki Göztepe maçının kazanılmasıyla bu durumun telafi edilebileceğini söyledi. Futbolculardan Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Okay, soyunma odasında hırslarından ötürü oldukça üzgün gözükürken, Sosa, Burak ve Onur gibi tecrübeli isimler onları teselli etti.

    ONUR: HATA YAPTIM
    Kaptan Onur, soyunma odasında arkadaşlarına konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta Konya maçında son dakikalarda yediği gol nedeniyle alınan beraberlikten duyduğu üzüntüyü dile getiren Onur'un, "O maçta bireysel bir hata yaptım ve bunun üzüntüsünü bir hafta yaşadım. Şimdi de F.Bahçe derbisini kazanamadık ancak sergilenen futbol nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum" dediği öğrenildi.

    İSTANBUL'A HİÇ YENİLMEDİ
    Fırtına, bu sezon İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında F.Bahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve pazar günü de F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. , söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 10 puan çıkardı.


    ÜZÜNTÜ VE ALKIŞ (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
    Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini aslında rahat bir şekilde kazanabilirdi. Ancak gerek kaçan pozisyonlar, gerekse oyuncu tercihleri bu galibiyetin önüne geçen en önemli etkenler oldu. Bu kadar eksik bir kadroyla gelen Fenerbahçe karşısında galibiyetin son dakikalarda kaçması camia için üzüntü verici olsa da 90 dakika boyunca hiç susmayan ve sadece takımını destekleyen taraftarlar alkışı fazlasıyla hak etti. Bu taraftar, bu takımın arkasında olduğu sürece başarı elbet gelecektir. Elbette yenilmemezlik serisinin sürmesi de önemli bir durum
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN