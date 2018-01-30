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    30 Ocak 2018, Salı
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    Her yerde kral

    Her yerde kral

    Trabzonspor forması ile 17. lig golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Burak Yılmaz, kariyerinde sarı-lacivertlilere 7. golünü attı. Kral, bu sezon takımının gollerinin de yüzde 47,2'sini tek başına attı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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