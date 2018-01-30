Burak Yılmaz'ın büyük fedakarlığı
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçına büyük bir fedakarlık yaparak çıktı. Kasıklarında artan ağrıları nedeniyle dinlenmesi gereken golcü oyuncu zorlu müsabakada forma giyerek takımına puan kazandırdı.
Takımla bir antrenmana çıktı
A.Konyaspor maçında kasıklarında artan ağrıları nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirilen ve kendi özel hocasıyla çalışan Burak Yılmaz, takımla birlikte bir antrenmana çıkarak zorlu müsabakaya çıktı. Fenerbahçe maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen golcü oyuncu attığı golle takımına puan kazandırmaya devam etti.
Sakatlığına rağmen gollerine devam etti
Bu sezon başında A Milli Futbol Takımımızda da büyük fedakarlık yaparak oynayan, ancak ağrılarına daha fazla dayanamadığı için izin alarak kamptan ayrılan Burak Yılmaz, ağrılarla oynamayı Trabzonspor'da da sürdürdü. Süper Lig'de oynanan 19 maçın 16'nda forma giyen oyuncu sakatlığı nedeniyle Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında görev yapamadı. Forma giydiği 16 maçın 11'nde 17 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. Bordo-mavili takımın kazandığı 31 puanın 20'nde imzası bulunan Burak Yılmaz'ı gol krallığı yarışında ise 15 golle Galatasaray'dan, Gomis ve Göztepe'den 14 gollü Jahovic takip etti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
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