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    30 Ocak 2018, Salı
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    'in yeni adresi

    <a href="/index/volkan-sen?id=027286bf-810a-47be-b51a-760916b43a07" class="" rel="tag">Volkan Şen</a>'in yeni adresi <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>

    'da gözden çıkarılan 'in yeni adresi oldu

    Sezon başında 'den ayrıldıktan sonra transferin son gün 'a imza atan , bordo mavili forma altında bekleneni veremedi. Antalya kampına dahil edilmeyen 'in yeni adresi oldu.

    , büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Volkan Şen'i ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:40
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