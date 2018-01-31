İyi ki doğdun Yusuf Yazıcı
Mesaj yağmuru
Yusuf'un doğum gününü takım arkadaşları da kutladı. Hem telefon eden hem de sosyal medyadan 21 yaşındaki 10 numara ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan arkadaşları, doğum günü mesajı gönderdiler. Mesut Özil ile İlkay Gündoğan da kutladı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:32
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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