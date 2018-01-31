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    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İyi ki doğdun

    İyi ki doğdun <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>
    FIRTINA 'nın genç yıldızı Yusuf Yazıcı, F.Bahçe derbisi sonrası 21. yaş gününü ilk önce ailesi ve arkadaşlarıyla evinde kutladı. Kendisi için organize edilen sürpriz doğum günü karşısında oldukça mutlu olan orta saha; babası, annesi, kardeşleri ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Yusuf, doğum günü kutlamasını da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

    Mesaj yağmuru
    Yusuf'un doğum gününü takım arkadaşları da kutladı. Hem telefon eden hem de sosyal medyadan 21 yaşındaki 10 numara ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan arkadaşları, doğum günü mesajı gönderdiler. Mesut Özil ile İlkay Gündoğan da kutladı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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