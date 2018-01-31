Hubocan sabırsız
Kırmızı kart cezası nedeniyle F.Bahçe derbisinde oynayamayan 32 yaşındaki Slovak stoper, Göztepe maçını iple çektiğini söyledi
AHMET SAĞ BEKTE
Ancak bu kez sağ bek Pereira'nın kart cezalısı konumuna düşmesi nedeniyle savunma kurgusunu yeniden değiştirecek olan Çalımbay, son haftaların formda ismi Kamil Ahmet Çörekçi'ye ise oldukça güveniyor. Kamil Ahmet asıl mevkisi sağ beke geçecek.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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