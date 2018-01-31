Hubocan sabırsız

Kırmızı kart cezası nedeniyle F.Bahçe derbisinde oynayamayan 32 yaşındaki Slovak stoper, Göztepe maçını iple çektiğini söyledi

Cezası sona eren 32 yaşındaki stoper Tomas Hubocan, Göztepe maçında oynamak için sabırsızlandığını açıkladı. F.Bahçe derbisi öncesi gördüğü kırmızı kart nedeniyle teknik heyetten özür dileyen Hubocan, kendisini ilerleyen haftalarda affettireceğini de belirtti. Slovak oyuncunun, F.Bahçe derbisindeki atmosferden uzak kaldığı için de oldukça üzgün olduğu öğrenildi. Son haftalarda savunmadaki eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Hubocan ve Çek sol bek Filip Novak'ın geri dönecek olması nedeniyle rahat bir nefes aldı.



AHMET SAĞ BEKTE

Ancak bu kez sağ bek Pereira'nın kart cezalısı konumuna düşmesi nedeniyle savunma kurgusunu yeniden değiştirecek olan Çalımbay, son haftaların formda ismi Kamil Ahmet Çörekçi'ye ise oldukça güveniyor. Kamil Ahmet asıl mevkisi sağ beke geçecek.