Uğur ile henüz anlaşma yok

Trabzonspor iç transferde bir süre önce görüşmeye başladığı Uğur Demirok ile anlaşma sağlayamadı. 29 yaşındaki stopere 800 bin euro öneren yönetim ile futbolcunun istediği rakamlar arasında fark olduğu ama görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu sezon Trabzonspor'da 14 maçta forma giyen Uğur'un istediği rakam ile Trabzonspor'un önerdiği rakam arasında ciddi farklar olmadığı ancak her iki tarafın da şu an için gerekli adımları atmadığı ifade edildi. Uğur'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.