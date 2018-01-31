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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fırtına’nın duraklama dönemi

    Fırtına’nın duraklama dönemi
    'de 'un başında ilk maçta Malatyaspor'a kaybeden , ardından G.Saray (2-1), Kayseri (0-0), Osmanlı (4-3), Sivas (2-1), Antalya (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Bursa (1-0) yenerek yükselişe geçmişti. Ancak ligde son 3 maçı kazanamayarak duraklama dönemine girdi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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