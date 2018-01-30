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    30 Ocak 2018, Salı
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    şoku

    Burak Yılmaz şoku

    Süper Lig'in en golcü futbolcusu 'dan 'a kötü haber. maçında sakat sakat oynayan Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan 'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, 'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığında Hugo Rodallega'nın forma giymesi bekleniyor.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:59
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