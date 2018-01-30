Burak Yılmaz şoku

Fenerbahçe'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığında Hugo Rodallega'nın forma giymesi bekleniyor.