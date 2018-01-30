Burak Yılmaz şoku
Süper Lig'in en golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a kötü haber. Fenerbahçe maçında sakat sakat oynayan Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'ye karşı sakat bir şekilde sahaya çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun, iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye karşı sakat sakat oynayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın sakatlığında Hugo Rodallega'nın forma giymesi bekleniyor.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 20:59
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Burak Yılmaz şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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