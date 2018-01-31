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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ın tek rakibi

    Burak Yılmaz'ın tek rakibi Neymar

    16 maçta 17 gol atarak ile aynı istatistiğe ulaşan süper forvet, takımına katkıda da Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor

    Trabzonspor formasıyla bu sezon muhteşem bir performans sergileyen, 16 karşılaşmada 17 gol atan Burak Yılmaz, karşılaşma başına 1.06 gol ortalamasıyla Neymar'ı yakaladı. Brezilyalı oyuncu da Fransa Ligi'nde 16 maçta 17 gol kaydetti. Diğer isimler ise İmmobile ve Bast Dost. İmmobile, 19 maçta 20 gol atarken, Bas Dost ise 19 maçta 19 kez fileleri havalandırarak maç başı 1 gol ortalamasıyla oynuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yer alan golcü isimler düşünüldüğünde İnter'in yıldızı İcardi (yüzde 48.6) sonrası gole katkı yüzdesinde Burak ikinci sırada bulunuyor. Türk yıldızı, Freiburg'dan Petersen takip ediyor. Trabzon'a 3.5 milyon euro karşılığında gelen 32 yaşındaki forvet, attığı gollerle 7 ayda takımına 7.6 milyon TL kazandırdı. Bonservis bedelinin neredeyse yarısını puan primleri ile takımına kazandıran müthiş yetenek, 6 karşılaşmada birden fazla gol atarken, 7 maçın skorunu da doğrudan tayin etti.

    7 MAÇTA 15 PUAN KAZANDIRDI
    Burak'ın gol attığı son 7 maçta bordo-mavililer, 15 puan kazandı. Karadeniz temsilcisi bu periyotta Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederken; Karabükspor, Konyaspor ve F.Bahçe ile berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan elde etti.

    16 KARŞILAŞMANIN 11'İNDE FİLELERİ HAVALANDIRDI
    Burak, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde gol atmayı başardı. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, (2 maç), Sivasspor, Kasımpaşa ve Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti. Ligin ilk 11 haftasında 7, son 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavili futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın 36 golünün 17'sine imza attı.

    FENER'E ATTIĞI GOL iZLENME REKORU KIRDI
    Turkcell'in GollerCepte uygulamasında Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının en popüler golü 'un yıldız golcüsü 'dan geldi. Uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında atılan toplam 24 gol, 285 bin 18 kez izlenirken Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren gol, 46 bin 994 kez takip edildi.

    80 DAKİKADA BİR SAHNE ALIYOR
    Futbol hayatında 17 numaralı formanın kendisi için ayrı bir önemi olan ve bu sezon da Trabzonspor'da 17 gole ulaşan Burak, ortalama 80 dakikada 1 gol atıyor. Ligde geride kalan 19 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken 1.06 gol ortalamasıyla oynadı.

    Nasıl olsa atar... (Mini yorum: Olcay Çakır)
    İş öyle bir noktaya geldi ki... Burak Yılmaz nasılsa en az bir tane atar güveni yerleşti herkese... Tribündeki seyirciden, ekran başındakine... Yönetiminden teknik adamına... Rakip açısından da durum böyle, bir tane yeriz birkaç tane yemeyelim durumu söz konusu... Adeta kurtarıcı... Kahraman... Oysa futbolun takım oyunu olması bize öğretildi. Burak Yılmaz üzerine bina edilmiş bir sistemin kalıcılığı, Burak Yılmaz'ın sağlığı ve dimdik ayakta olabilmesi ile mümkün. Trabzonspor'un bir an evvel Burak'la yol alırken, sistemini de oturtması gerekiyor. Burak varsa var, Burak yoksa? Düşünmek bile ürkütücü şu an!
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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