Burak Yılmaz'ın tek rakibi Neymar
16 maçta 17 gol atarak Neymar ile aynı istatistiğe ulaşan süper forvet, takımına katkıda da Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor
7 MAÇTA 15 PUAN KAZANDIRDI
Burak'ın gol attığı son 7 maçta bordo-mavililer, 15 puan kazandı. Karadeniz temsilcisi bu periyotta Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederken; Karabükspor, Konyaspor ve F.Bahçe ile berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan elde etti.
16 KARŞILAŞMANIN 11'İNDE FİLELERİ HAVALANDIRDI
Burak, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde gol atmayı başardı. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe (2 maç), Sivasspor, Kasımpaşa ve Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti. Ligin ilk 11 haftasında 7, son 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavili futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın 36 golünün 17'sine imza attı.
FENER'E ATTIĞI GOL iZLENME REKORU KIRDI
Turkcell'in GollerCepte uygulamasında Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının en popüler golü Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'dan geldi. Uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında atılan toplam 24 gol, 285 bin 18 kez izlenirken Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren gol, 46 bin 994 kez takip edildi.
80 DAKİKADA BİR SAHNE ALIYOR
Futbol hayatında 17 numaralı formanın kendisi için ayrı bir önemi olan ve bu sezon da Trabzonspor'da 17 gole ulaşan Burak, ortalama 80 dakikada 1 gol atıyor. Ligde geride kalan 19 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken 1.06 gol ortalamasıyla oynadı.
Nasıl olsa atar... (Mini yorum: Olcay Çakır)
İş öyle bir noktaya geldi ki... Burak Yılmaz nasılsa en az bir tane atar güveni yerleşti herkese... Tribündeki seyirciden, ekran başındakine... Yönetiminden teknik adamına... Rakip açısından da durum böyle, bir tane yeriz birkaç tane yemeyelim durumu söz konusu... Adeta kurtarıcı... Kahraman... Oysa futbolun takım oyunu olması bize öğretildi. Burak Yılmaz üzerine bina edilmiş bir sistemin kalıcılığı, Burak Yılmaz'ın sağlığı ve dimdik ayakta olabilmesi ile mümkün. Trabzonspor'un bir an evvel Burak'la yol alırken, sistemini de oturtması gerekiyor. Burak varsa var, Burak yoksa? Düşünmek bile ürkütücü şu an!
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
Burak Yılmaz'ın tek rakibi Neymar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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