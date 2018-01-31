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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Castillo yuvadan uçabilir

    Castillo yuvadan uçabilir

    Kolombiyalı futbolcu ayrılma konusunda çok ısrar edince yönetim teklifi değerlendirme kararı aldı. Atletico Nacional ile sıkı bir pazarlık yapılıyor

    BİR türlü beklenen performansı sergileyemeyen Fabian Castillo'nun 'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Ülkesinden Atletico Nacional kulübünün ciddi şekilde ilgilendiği 25 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, yönetime ayrılma konusunda ısrarla baskı yapıyor. Sol kanada transfer yapılamamasından dolayı ilk etapta Castillo'nun ayrılma fikrine sıcak bakmayan yönetim, futbolcunun tavrı karşısında yumuşadı. ile Atletico Nacional kulübü arasında Castillo'nun bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak verilmesi konusunda görüşmeler sıkı şekilde devam ediyor. Trabzonspor'un Castillo'yu 3 milyon 500 bin euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemediği ancak oyuncunun da gerekirse alacaklarından dahi fedakarlık etmeyi düşündüğü iddia edildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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