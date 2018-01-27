İki maç yarıda kaldı

Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç tamamlanamadı. İstenmeyen saha olaylarının olduğu karşılaşmalar sonrası bordo- mavili ekip, hükmen yenilgilerle karşı karşıya kalırken, taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle de ağır ceza geldi.