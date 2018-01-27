8 senedir 3 puan yok
Fırtına, F.Bahçe'yi 8 yıl sonra yenmek istiyor. Sarı- lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de 3-2 mağlup eden bordomavililer, ardından Trabzon'da rakibi ile yaptığı maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alabildi
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
8 senedir 3 puan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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