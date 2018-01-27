8 senedir 3 puan yok

Fırtına, F.Bahçe'yi 8 yıl sonra yenmek istiyor. Sarı- lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de 3-2 mağlup eden bordomavililer, ardından Trabzon'da rakibi ile yaptığı maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alabildi