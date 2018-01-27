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    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    8 senedir 3 puan yok

    8 senedir 3 puan yok
    Fırtına, F.Bahçe'yi 8 yıl sonra yenmek istiyor. Sarı- lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de 3-2 mağlup eden bordomavililer, ardından Trabzon'da rakibi ile yaptığı maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alabildi
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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