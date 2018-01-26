Yeni bir başlangıç

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Amacımız Trabzonsporumuzu çok çok iyi yerlere getirmek. Bunun başlangıcı da F.Bahçe maçı" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, takımın ligin ikinci yarısına kötü başlangıç yaptığı şeklindeki söylemlere katılmadığını söyleyerek "F.Bahçe derbisinin camiamız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçı gergin hale getirenler var, gerçekten olmaması gerekiyor. Bu derbi maçı adı üstünde. Mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerek" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "G.Saray'ı yenip nasıl çıkış yakaladıysak F.Bahçe derbisini kazandığımız takdirde aynı şey olacağını düşünüyorum. Biletler bitti. Herkes dört gözle bekliyor ama soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarlarımız gereken desteği zaten verecek. Takımı aşağı çekmenin anlamı yok. Camiayı birleşmeye çağırıyorum" dedi.



NOVAK YOK, BURAK VAR

Çalımbay, sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında şu bilgileri verdi: "Bu maçla ilgili sıkıntılarımız var. Novak, yüzde 90 oynamayacak. Sakatlığı nüksetti. Burak, yüzde 99 oynayacak. Hubocan cezalı, Mustafa sakat. Bu durumu mazeret olarak göstermeyelim. Hangi arkadaşımız oynarsa oynasın en güzel şeyi yapacağına inanıyoruz. Kimin oynayıp oynamayacağı sorun değil. Önemli olan kazanmak. Ligdeki tek maçımız tabii ki F.Bahçe derbisi değil. Bizim amacımız Trabzonsporumuzu çok iyi yerlere getirmek ve bunun başlangıcı da pazar günkü F.Bahçe derbisidir."