Yeni bir başlangıç
Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay’dan derbi mesajı “G.Saray’ı yenip nasıl çıkış yakaladıysak F.Bahçe derbisini kazandığımız takdirde de aynı şey olacak. Takımı aşağıya çekmeye gerek yok. Bütün camiayı birleşmeye çağırıyoruz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Amacımız Trabzonsporumuzu çok çok iyi yerlere getirmek. Bunun başlangıcı da F.Bahçe maçı" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, takımın ligin ikinci yarısına kötü başlangıç yaptığı şeklindeki söylemlere katılmadığını söyleyerek "F.Bahçe derbisinin camiamız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçı gergin hale getirenler var, gerçekten olmaması gerekiyor. Bu derbi maçı adı üstünde. Mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerek" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "G.Saray'ı yenip nasıl çıkış yakaladıysak F.Bahçe derbisini kazandığımız takdirde aynı şey olacağını düşünüyorum. Biletler bitti. Herkes dört gözle bekliyor ama soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarlarımız gereken desteği zaten verecek. Takımı aşağı çekmenin anlamı yok. Camiayı birleşmeye çağırıyorum" dedi.
NOVAK YOK, BURAK VAR
Çalımbay, sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında şu bilgileri verdi: "Bu maçla ilgili sıkıntılarımız var. Novak, yüzde 90 oynamayacak. Sakatlığı nüksetti. Burak, yüzde 99 oynayacak. Hubocan cezalı, Mustafa sakat. Bu durumu mazeret olarak göstermeyelim. Hangi arkadaşımız oynarsa oynasın en güzel şeyi yapacağına inanıyoruz. Kimin oynayıp oynamayacağı sorun değil. Önemli olan kazanmak. Ligdeki tek maçımız tabii ki F.Bahçe derbisi değil. Bizim amacımız Trabzonsporumuzu çok iyi yerlere getirmek ve bunun başlangıcı da pazar günkü F.Bahçe derbisidir."
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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