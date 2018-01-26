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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Tosic bombası

    Tosic bombası

    , sezon başında da transferi gündeme gelen ’ın tecrübeli stoperi için harekete geçti. onay verirse Sırp yıldız Fırtına’ya gelecek

    Sakat ve cezalıların çok olduğu anlarda stoper ve sol bek mevkiinde sorunlar yaşayan Trabzonspor, flaş bir hamle yaptı. Sezon başında da ismi gündeme gelen Beşiktaşlı Dusko Tosic için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Fırtına, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
    Sırp oyuncuyu kiralamak ya da bonservisiyle almak isteyen Trabzonspor, dün yönetimi ile görüştü. Siyah- beyazlı idarecilerin, "Hocamızın kararını bekliyoruz" diyerek açık kapı bıraktığı ifade edildi. Trabzon yönetiminin, Dusko Tosic'in menajeriyle de görüştüğü kaydedildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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