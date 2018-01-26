Tosic bombası
Trabzonspor, sezon başında da transferi gündeme gelen Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Dusko Tosic için harekete geçti. Şenol Güneş onay verirse Sırp yıldız Fırtına’ya gelecek
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Sırp oyuncuyu kiralamak ya da bonservisiyle almak isteyen Trabzonspor, dün Beşiktaş yönetimi ile görüştü. Siyah- beyazlı idarecilerin, "Hocamızın kararını bekliyoruz" diyerek açık kapı bıraktığı ifade edildi. Trabzon yönetiminin, Dusko Tosic'in menajeriyle de görüştüğü kaydedildi.
Yunus Emre SEL
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Tosic bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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