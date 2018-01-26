Remy için son sorti
Başkan Usta, 31 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile son kez görüşüp teklif yapacak. Las Palmas’tan ayrılmak isteyen Remy’ye yıllık 1 milyon euro önerilecek
Daha önce bir kez, "Trabzon'a gelmek istiyorum" diyen ama ardından vazgeçen Remy'nin bu tavrı karşısında oldukça sinirlenen Başkan Usta'nın, fiyat artırımına gitmeyeceği ve yıllık 1 milyon euro'luk teklifini yenileyeceği ifade edildi. Başkan ile Las Palmas'tan ayrılmak isteyen Remy'nin menajeri arasındaki görüşmenin İngiltere'de yapılması planlanıyor.
13 maçta 6 gol attı
Las Palmas ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan Remy, ayrılmak istediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki Remy, Palmas'ta ilk yarıda 13 maçta 6 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giyen Remy, 7 gol attı. Tecrübeli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyordu. Remy, hocası Jemez için "Korkağın teki" demiş ve ipleri tamamen koparmıştı.
Yunus Emre SEL
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Remy için son sorti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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