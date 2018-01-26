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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Remy için son sorti

    Remy için son sorti

    Başkan Usta, 31 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile son kez görüşüp teklif yapacak. ’tan ayrılmak isteyen Remy’ye yıllık 1 milyon euro önerilecek

    Transfer çalışmaları kapsamında uzun süredir ismi gündemde olan Loic Remy ile son bir görüşme daha yapılacak. Yurt dışında bulunan Başkan Muharrem Usta, 31 yaşındaki Fransız oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek ve transfer görüşmelerini olumlu ya da olumsuz şekilde neticelendirecek.

    Daha önce bir kez, "Trabzon'a gelmek istiyorum" diyen ama ardından vazgeçen Remy'nin bu tavrı karşısında oldukça sinirlenen Başkan Usta'nın, fiyat artırımına gitmeyeceği ve yıllık 1 milyon euro'luk teklifini yenileyeceği ifade edildi. Başkan ile 'tan ayrılmak isteyen Remy'nin menajeri arasındaki görüşmenin İngiltere'de yapılması planlanıyor.

    13 maçta 6 gol attı
    Las Palmas ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan Remy, ayrılmak istediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki Remy, Palmas'ta ilk yarıda 13 maçta 6 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giyen Remy, 7 gol attı. Tecrübeli futbolcu sezon başında Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyordu. Remy, hocası Jemez için "Korkağın teki" demiş ve ipleri tamamen koparmıştı.

    Yunus Emre SEL
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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