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    26 Ocak 2018, Cuma
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    yeniden aday

    Ali Sürmen yeniden aday
    Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , 17 Şubat'ta yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Sürmen, "Camianın büyük çoğunluğunun devam etmelisiniz şeklindeki s amimi ve ısrarlı önerilerini değerlendirerekyeniden aday olmaya karar verdik" dedi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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