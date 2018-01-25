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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?

    Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?

    ile arasında bu hafta oynanacak maçın hakemi oldu. Palabıyık 23 Eylül 2017'de Kadıköy'de oynanan ve 5 kırmızı kartın çıktığı, tartışmaların yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da hakemiydi...

    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı Trabzonpor ile arasında oynanacak karşılaşmaya ise atandı.


    5 KIRMIZI KART ÇIKARMIŞTI
    Palabıyık, Süper Lig'de en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan maçı yönetmiş ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar çok tartışılırken, 'Hakemliği bırakacak' haberleri yapılmıştı. 5 kırmızı kartın çıktığı maçta verilen kararlara özellikle Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.


    FENER DE TRABZON DA KAZANDI
    Fenerbahçe ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı son maçlarda ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti.

    İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe maçını yönetecek olan Ali Palabıyık, 4 kez iki takım arasındaki karşılaşmada düdük çalacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1 kez galip gelirken, iki maç ise berabere bitti.

    Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın görev aldığı 19 müsabakada 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Trabzonspor ise Ali Palabıyık'ın yönettiği 15 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

    Ali Palabıyık toplamda Fenerbahçeli futbolculara 61 sarı ve 8 kırmızı kart gösterirken, Trabzonsporlu oyunculara ise 47 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:16
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