Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bu hafta oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu. Palabıyık 23 Eylül 2017'de Kadıköy'de oynanan ve 5 kırmızı kartın çıktığı, tartışmaların yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da hakemiydi...
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı Trabzonpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya ise Ali Palabıyık atandı.
5 KIRMIZI KART ÇIKARMIŞTI
Palabıyık, Süper Lig'de en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan maçı yönetmiş ve mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Bu maçta verdiği kararlar çok tartışılırken, 'Hakemliği bırakacak' haberleri yapılmıştı. 5 kırmızı kartın çıktığı maçta verilen kararlara özellikle Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.
FENER DE TRABZON DA KAZANDI
Fenerbahçe ve Trabzonspor Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı son maçlarda ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, Trabzonspor ise Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe maçını yönetecek olan Ali Palabıyık, 4 kez iki takım arasındaki karşılaşmada düdük çalacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1 kez galip gelirken, iki maç ise berabere bitti.
Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın görev aldığı 19 müsabakada 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Trabzonspor ise Ali Palabıyık'ın yönettiği 15 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Ali Palabıyık toplamda Fenerbahçeli futbolculara 61 sarı ve 8 kırmızı kart gösterirken, Trabzonsporlu oyunculara ise 47 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:16
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Bongonda'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Toplam 1
Yorum
gıybet gün geçmiyor ki trabzon'dan böyle bir haber gelmesin. olm bilerek el alemi güldürelim diye mi yapıyorsunuz?
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 13
Yorum
aslan hakemler kura çekimi sonucu atanır neyin peşindesiniz. senin isteğine göre görevlendirme yapılmaz.evet doğru bir karar.
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Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
gıybet boşa çalışıp da yorulmayın.
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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