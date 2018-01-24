Umarım ayrılırım
Karadeniz ekibinde bir türlü isteneni veremeyen Castillo, ayrılmak için gün sayıyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda, "Atletico Nacional'de olmak isterim. Benim için iyi bir seçenek olur. Benimle ilgileniyorlar ve menajerim konuya hakim… Nacional şu an Kolombiya'daki en iyi takım. Bu iyi bir fırsat ve umarım bu transfer gerçekleşir" dedi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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