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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    ayrılırım

    Umarım ayrılırım
    ekibinde bir türlü isteneni veremeyen Castillo, ayrılmak için gün sayıyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda, "Atletico Nacional'de olmak isterim. Benim için iyi bir seçenek olur. Benimle ilgileniyorlar ve menajerim konuya hakim… Nacional şu an 'daki en iyi takım. Bu iyi bir fırsat ve bu transfer gerçekleşir" dedi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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