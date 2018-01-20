Trabzonspor'a başkan morali
Süper Lig'in ikinci yarısına Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak olan Trabzonspor'da , kulüp başkanı Muharrem Usta, iki gün önceden Konya'ya giden takımın kampına katılarak oyunculara moral verdi.
Süper Ligde zorlu viraj
Ziraat Türkiye Kupasına vedan eden Trabzonspor'da tek hedef olarak Süper Lig kaldı. Bordo-mavililerin Süper Lig'de ise ilk 3. haftada kader maçlarına çıkarak ya tamam ya devam diyecek. İlk olarak Konyaspor deplasmanında çıkış arayacak olan Karadeniz ekibi sahasında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ardından yine sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan bordo-mavililer zirvede bulunan rakiplerini kayıpsız geçmesi halinde şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bırakacak.
Fenerbahçe maçı öncesi moral arayacak
Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak zorlu Fenerbahçe maçı öncesi moral arayacak. Sarı-lacivertlileri ilk kez yeni stadyumunda ağırlayacak olan Karadeniz ekibi kupada elendiği rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem taraftarının gönlünü alacak hemde Fenerbahçe maçına daha yüksek bir motivasyonla çıkacak.
Burak ve Novak'a ilk on biri yolu
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ile Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecekler. Kadrodan çıkartılan iki oyuncunun tedavileri Trabzon'da sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Konyaspor mücadelesinde Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Konya kafilesinde de yer alan yeni transfer sol bek Filip Novak'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Konyaspor ile 34'üncü randevu
Trabzonspor ile Konyaspor yarın Konya'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 34'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 33 lig maçında bordo-mavililerin 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 47 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike
Trabzon'un Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve Konya'ya götürülmeyen Mustafa Akbaş'ın yanı sıra 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunan Hubocan, Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Bero, Onazi ve Burak Yılmaz, yarın ki karşılaşmada forma giyip kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki Fenerbahçe maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
Hazırlıklar tamamlandı
Trabzonspor, Süper Ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını, Konyaspor Kayacık tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlenirken, antrenmanı Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerde takip etti.
Muhtemel İlk onbir
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay, Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:18
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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