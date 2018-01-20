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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'a başkan morali

    Trabzonspor'a başkan morali

    'in ikinci yarısına Atiker maçıyla başlayacak olan 'da , kulüp başkanı , iki gün önceden Konya'ya giden takımın kampına katılarak oyunculara moral verdi.

    , Atiker karşısında son 16 turunda veda eden 'da gözler lige çevrildi. 'in ikinci yarısının ilk maçında, deplasmanda kupada elendiği Konyaspor karşısında çıkacak olan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olurken, kulüp başkanı ve yöneticilerde iki gün önceden Konya'ya giden takımın kampına katılarak teknik heyete ve futbolculara moral verdiler. Başkan Muharrem Usta'nın zorlu maç öncesi oyuncularla bir araya gelerek motivasyonu arttırıcı konuşma yapacağı öğrenildi. Başkan Usta'nın teklifi alan bazı oyuncularla da özel görüşerek fikirlerini alacağı belirtildi.

    Süper Ligde zorlu viraj
    Ziraat Türkiye Kupasına vedan eden Trabzonspor'da tek hedef olarak Süper Lig kaldı. Bordo-mavililerin Süper Lig'de ise ilk 3. haftada kader maçlarına çıkarak ya tamam ya devam diyecek. İlk olarak Konyaspor deplasmanında çıkış arayacak olan ekibi sahasında ise 'yi konuk edecek. Ardından yine sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan bordo-mavililer zirvede bulunan rakiplerini kayıpsız geçmesi halinde şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bırakacak.
    Fenerbahçe maçı öncesi moral arayacak

    Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak zorlu Fenerbahçe maçı öncesi moral arayacak. Sarı-lacivertlileri ilk kez yeni stadyumunda ağırlayacak olan Karadeniz ekibi kupada elendiği rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem taraftarının gönlünü alacak hemde Fenerbahçe maçına daha yüksek bir motivasyonla çıkacak.

    Burak ve Novak'a ilk on biri yolu
    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ile Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecekler. Kadrodan çıkartılan iki oyuncunun tedavileri Trabzon'da sürüyor. Teknik direktör 'ın Konyaspor mücadelesinde Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan 'ın yanı sıra Konya kafilesinde de yer alan yeni transfer sol bek Filip Novak'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

    Konyaspor ile 34'üncü randevu
    Trabzonspor ile Konyaspor yarın Konya'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 34'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 33 lig maçında bordo-mavililerin 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 47 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

    Fenerbahçe maçı öncesi büyük tehlike
    Trabzon'un Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi 8 futbolcu cezası sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve Konya'ya götürülmeyen Mustafa Akbaş'ın yanı sıra 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunan Hubocan, Pereira, , , Bero, Onazi ve Burak Yılmaz, yarın ki karşılaşmada forma giyip kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki Fenerbahçe maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

    Hazırlıklar tamamlandı
    Trabzonspor, Süper Ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını, Konyaspor Kayacık tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlenirken, antrenmanı Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerde takip etti.

    Muhtemel İlk onbir
    Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay, Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:18
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