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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Herkes savaşsın emri

    Herkes savaşsın emri
    Teknik direktör 'ın maçı için futbolcularını uyardığı dile getirildi. Yeşil-beyazlılar ile oynanan kupa maçının ikinci yarısındaki futbolu öven Çalımbay'ın, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Herkes savaşsın" dediği belirtildi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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