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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Castillo 3 hafta yok

    Castillo 3 hafta yok
    Karadeniz ekibinde Kolombiyalı oyuncu 'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Önceki akşam gerçekleştirilen antrenmanın çift kale bölümünde sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan 25 yaşındaki sol kanadın sol diz dış yan bağındaki yaralanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Castillo, Konya'ya götürülmedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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