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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kamil hazır kıta

    Kamil hazır kıta
    kupa maçının 16. dakikasında sakatlanarak çıkan Mustafa'nın yerine giren Kamil , ligdeki Konyaspor karşılaşmasında da hocasından şans bekliyor. Sol bekte iyi bir görüntü çizen ve hücum anlamında da takıma katkı sağlamak için elinden gelen gayreti gösteren 25 yaşındaki sağ bek, takdir kazanmıştı. Ligde şu ana kadar hiç forma şansı bulamayan Kamil, kupada 5 karşılaşmada görev yaptı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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