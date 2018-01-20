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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    17. yabancı oldu

    17. yabancı <a href="/index/novak?id=f0b2f0fd-e5b1-4d5c-a680-2e088d7a8adc" class="" rel="tag">Novak</a> oldu
    Başkan Muharrem Usta, görev süresi içindeki 17. yabancı transferini ile gerçekleştirmiş oldu. Usta döneminde ilk olarak pilot takım 1461 Trabzon'dan Akakpo'yu renklerine bağlayan Karadeniz takımı, daha sonra Castillo, Suk, Durica, İbanez, , Onazi, Sheidaev, Mas, Pereira, Medjani, Rodallega, Bongonda, , , Sosa ve 'ı renklerine bağladı.

    Slovak desteği
    FIRTINA'nın oyuncuları Durica, , ve , Novak'a sahip çıktı. Son antrenman öncesi Çek oyuncuyla sohbet edip, basın mensuplarına görüntü veren Novak'a, takım ve şehir hakkında mini bilgiler sunan Slovaklar, özellikle ateşli taraftarlardan bahsetti.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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