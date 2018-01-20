17. yabancı Novak oldu
Slovak desteği
FIRTINA'nın Slovak oyuncuları Durica, Bero, Kucka ve Hubocan, Novak'a sahip çıktı. Son antrenman öncesi Çek oyuncuyla sohbet edip, basın mensuplarına görüntü veren Novak'a, takım ve şehir hakkında mini bilgiler sunan Slovaklar, özellikle ateşli taraftarlardan bahsetti.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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