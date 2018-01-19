Trabzonspor'da sakatlık şoku
Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız futbolcusu Fabian Castillo dünkü idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:27
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Artık değişim zamanı ,Aziz başkan aday bile olmadan Ali Koç u desteklemeli.
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Betis Ozan için geliyor
Toplam 2
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TARAFTAR Büyük olasılıkla satılmaz buda Van Persi gibi yattığı yerden parasını alır , 7 milyon euro bonservis veren katara gitmedi , messi sanıyo
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Eyvah yine Cüneyt Çakır
Toplam 2
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idris mhk galatasarayla resmen dalga geçiyor
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