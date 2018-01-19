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    19 Ocak 2018, Cuma
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    'da sakatlık şoku

    Trabzonspor'da sakatlık şoku

    'un Kolombiyalı yıldız futbolcusu Fabian Castillo dünkü idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı kadrosundan çıkartıldı.

    Sol diz yan bağlarından sakatlanan Castillo'nun bugün çekilen MR'ı sonrasında kulüp doktorları 3 hafta sahalardan uzak kalacağını teknik kadroya bildirdi. Bunun ardından Kolombiyalı futbolcu maçı kadrosundan çıkartıldı.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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