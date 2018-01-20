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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    124. yabancı geldi

    124. yabancı geldi
    KARADENİZ ekibinin yeni transferi , bordo-mavililerin 124. yabancı oyuncusu oldu. 'da daha önce Rada, Jun, Celustka gibi Çek oyuncular da forma giymişti. Bu sezon ile yeni dönemin ilk yabancı transferini gerçekleştiren Fırtına, ardından , ve 'yı almıştı.

    Sayı 12'ye yükseldi
    BORDO-mavili takımda yeni transfer Novak ile birlikte yabancı sayısı 12 oldu. Karadeniz ekibi; Esteban, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Kucka, Hubocan, Sosa ve Novak'ı kadrosunda barındırıyor. Bongonda ve Mas ise devre arasında takımdan ayrılan yabancı isimler oldu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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