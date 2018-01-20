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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Fırtına Konya'da

    Fırtına Konya'da
    , yarın deplasmanda Atiker Konya ile oynayacağı maç için dün Konya'ya gitti. 'nde yeni transfer Novak'ın da katılımıyla 10.30'da yapılan idmanla hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, 14.45'te özel uçak ile Konya'ya hareket etti. Fırtına'nın Konya kafilesinde sakatlıkları bulunan Castillo ve Mustafa'nın yanı sıra, genç kaleci Arda yer almadı. Novak da Konya'ya götürüldü.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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