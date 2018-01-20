Gol makinesi Burak
32 yaşındaki forvet, sezon başındaki beklentilerin çok üzerinde gol attı, rakiplerini açık ara geride bıraktı. Bordo-mavili yıldız, takımının en büyük kozu durumunda
RAKİPLERİ SOLLADI
Sadece Burak, Jahovic ve Gomis beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Göztepeli Jahovic 9.7 XG'ye 14 gol, Gomis 9.5 XG'ye karşılık 14 gol attı. Burak ise 9.3 XG'ye 14 golle karşılık verdi. Bordo-mavililerin golcüsü, beklentinin çok çok üzerine çıkarken, gol krallığı yarışında çekiştiği rakiplerinin de bir tık üzerine çıkmayı bildi
XG Nedir?
Opta'nın bu sezon kullanıma sunduğu XG, geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplıyor. "Gol Beklentisi (XG)" adı verilen bu veri, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. XG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi de çıkarılıyor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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