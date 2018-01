Hedef şampiyonluk

Bordo-mavililerin Midtjylland'dan yeni transferi Filip Novak , Şenol Güneş Kompleksi'nde Genel Sayman Okan Alemdaroğlu'nun da katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde konuşan Genel Sayman Okan Alemdaroğlu, Mas'ın takımdan ayrılmasından sonra girdikleri sol bek arayışlarını sonuçlandırdıklarını belirterek, "Bir arkadaşımızın ısrarla ayrılmak isteyişi bizi sol bek mevkiinde arayışa itti. Novak ile yapılan görüşmelerde nihai sona ulaştık. Umarım Novak bize uygun bir oyuncu olur ve uzun yıllar hizmet eder. Yıllardır Trabzonspor 'u takip ediyoruz. Bize doğu bloğu ülkelerinden gelen futbolcuların çoğunun faydalı olduğunu görüyoruz. Kendisi de Çekya vatandaşı" diye konuştu.Alemdaroğlu, oyuncuya KAP'a açıklanan rakamlar dışında herhangi bir imza parası veya farklı bir ödeme yapılmayacağını da belirtirken, transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Alemdaroğlu, "Bu konuda son ana kadar çalışma yapacağız. Bir soru vardı, 'Novak lider takımdan neden geldi' diye. Trabzonspor belki şu an sıralamada lider değildir ama her zaman o hedefin takımı olmuştur ve liderdir. Trabzonspor gibi bir kulüpte transfer hiçbir zaman bitmez ve eksik kalmaz. Sürekli arayışlarımız var, bugün olmazsa bile üç sene sonrasının planını yapıyoruz. Dolayısıyla arayışlarımız sürüyor" dedi.Alemdaroğlu, bir gazetecinin, 'Hedefiniz şampiyonluk mu?' şeklindeki sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Ben bu takımda futbol oynadım, taraftarlık yaptım, şimdi Allah nasip etti yöneticilik yapıyorum. Bir kere sahaya berabere kalalım diye çıkmadık. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Gene şampiyonluğa oynuyoruz, gene elimizden geleni yapacağız. Uzun bir süreç bu, aşağı yukarı 30 küsur yıldan beri şampiyon olamadık. Ama bu yıl da olabiliriz, bir dahaki yıl da. Bunun 50 veya 100'üncü yılı yok." Çek futbolcu Filip Novak, Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren görüşmelerin ardından nihai bir sonuca vardık. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Takımın önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yaparım. Hep birlikte Avrupa'da başarılar yakalarız. Spor Toto Süper Lig'de de şampiyonluk istiyoruz" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duyduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: "Sadece 1 gündür buradayım. Şehir hakkında şu an için fikrim yok ama burada uzun yıllar oynayan Celustka çok yakın arkadaşım. Ondan çok güzel şeyler duydum. Takımın Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duydum. Şimdi bu imzadan sonra şehirle ilgili onu arama vakti geldi diye düşünüyorum." Novak, son dönemde 3'lü savunmada sol stoper olarak görev almasının Trabzonspor'da sol bekte oynayacak olmasına etki edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Kariyerim boyunca stoper ve birçok pozisyonda daha oynadım ama benim ana mevkiim sol bek. Kendimi de ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. İçimde ofansa, hücuma yönelik bir ruh var. Dolayısıyla benim için hiç zor olamayacak" cevabını verdi.durumum vardı. Geçen yaz da belli teklifler vardı ama olmamıştı. Trabzonspor'dan teklif geldiğinde bunu hem menajerlerimle hem de ailemle uzun süre düşündük. Bizim için çok iyi olacağına karar verdik. Trabzonspor hem kendi liginde hem de Avrupa Ligi'nde sürekli yer alan ve yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım. Benim için çok iyi olacağına karar verdiğimden dolayı buradayım" açıklamasını yaptı.Novak, 77 numaralı çubuklu formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Novak "77 numarayı seçmemdeki neden daha önce 7 numara ile de oynadım 77 numara ile de. 7 numara benim uğurlu rakamım. O nedenle 77 numarayı seçtim" ifadesini kullandı