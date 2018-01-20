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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    , Konyaspor'a konuk oluyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Konyaspor'a konuk oluyor

    , 'de yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

    Hafta içinde 'nda, 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşacak bordo-mavililer, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

    Ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    'da ve Fabian Castillo, sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

    Bordo-mavililerde 8 oyuncu kart sınırında
    'da maç öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Joao Pereira, , , Ogenyi Onazi, Matus Bero, , Tomas Hubocan ve , sarı kart sınırında yer alan isimler.

    Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mustafa Akbaş dışındaki oyuncular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak.

    Trabzonspor'un maçında , Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, , N'Doye ve 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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