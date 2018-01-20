Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda, 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşacak bordo-mavililer, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.
Ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo, sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
Bordo-mavililerde 8 oyuncu kart sınırında
Trabzonspor'da maç öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan ve Mustafa Akbaş, sarı kart sınırında yer alan isimler.
Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mustafa Akbaş dışındaki oyuncular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak.
Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye ve Burak Yılmaz 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:06
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Eskişehirspor'da moraller yerinde
Toplam 1
Yorum
mustii istanbula da 5 çekin. Mehmet ÖZCAN ı da ilk onbirde görürüz inşallah
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Halis Özkahya’nın ‘kartlarına’ dikkat
Toplam 1
Yorum
erkan k bilerek atanmış bu adam bjk düşmanı resmen
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Lestienne iddiası
Toplam 3
Yorum
suat trabzon İyi oyuncu ise biraz daha bekleyelimde başkası alsın. Biz sezon başlasın, kamp dönemi bitsin, iş işten geçsin öyle alalım.
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