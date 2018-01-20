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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    O hakemin lisansı askıya alındı!

    O hakemin lisansı askıya alındı!

    'de iki sezon önce Stadyumu'nda oynanan olaylı Galatasaray- maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan daha sonra da B Klasman'a düşürülen hakem 'in lisansı askıya alındı.

    Futbolun içinde hakem hataları her zaman oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Gerek ligimizde gerekse Avrupa'da birçok karşılaşmada yapılan hataların maçların önüne geçtiği de oldu. Bu mücadelelerden biri de 2015-2016 sezonunda 'nda oynanan Galatasaray- mücadelesi. Bu maça dair hafızalarda öne çıkan en önemli şey de müsabakanın hakemi 'in gösterdiği kırmızı kartlar. 35 yaşındaki hakem, bu maçta Trabzonspor'dan 4 isme çıkarmış ve bordo-mavili takım 7 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Bitnel, söz konusu yönetiminden sonra () tarafından uzun süre dinlendirilmiş ve ilk resmi maçına yaklaşık 6 ay sonra TFF 1. Lig'de düdük çaldığı Manisaspor-Elazığspor karşılaşmasıyla çıkmıştı. Deniz Bitnel, son olarak da 10 Eylül 2016'da İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor-1877 Alemdağspor müsabakasını yönetti.

    LİSANSI ASKIYA ALINDI
    Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçına Kokartı ile çıkan Deniz Ateş Bitnel, başta bordo-mavili camia olmak üzere TFF yönetiminin de tepkisini çeken yönetiminden sonra bu sezon başı B Klasman'a kadar düşürülmüştü.

    'in devre arasında güncellenen hakem listeleriyle birlikte genç hakemin lisansı da askıya alındı. Bu aşamadan sonra Bitnel'in kariyerinin devam edip etmeyeceği de merak konusu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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