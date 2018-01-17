CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2 gün önce gidecekler

    2 gün önce gidecekler
    'in ikinci yarısına da ile başlayacak , bu maç için Konya'ya iki gün önceden gidecek. Bordo-mavililer pazar günü oynanacak maç için cuma günü Konya'ya gidecek ve iki gün boyunca hava şartlarına uyum sağlamak için kampa girecek.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 gün önce gidecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN