Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Loic Remy ve Filip Novak'ı kadrosuna katmaya çok yakın...
Transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Filip Novak ve Loic Remy'le sözleşme imzalayarak transferi bitirmek istiyor.
Bein Sports'un haberine göre; Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a imza atmasının ardından önceliği sol bek transferine veren bordo-mavililer, Filip Novak'ta imza aşamasına geldi. Çek oyuncuyla alacağı yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayan yönetim Novak'ın kulübü Midtjylland'la olan bonservis fiyatı konusundaki pürüzü ortadan kaldırıp oyuncuya resmi imza attıracak.
Bordo mavililerin transfer yapması beklenen bir diğer pozisyon olan sol kanat transferindeki ilk aday olan Loic Remy'le ise görüşmeler sürüyor. Rıza Çalımbay'ın golcü kanat oyuncusu tanımına uyan Loic Remy'nin kulübü Las Palmas'la problemleri olduğu ve bonservisini kulübünden alabileceği öğrenildi. Fransız oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemeyen Karadeniz ekibi, Remy'nin bonservisini alması halinde 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:52
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Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Toplam 1
Yorum
bjkli RVP yi seviyoruz. Sözleşmesi uzatılsın istiyoruz. Yıllık 5 mio EUR dan 4 yıllık yeni sözleşme yapılsın ki motive olup iyi top oynasın..
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
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