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    16 Ocak 2018, Salı
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    yeni yıldızlarına kavuşuyor

    Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor

    çalışmalarını sürdüren , ve 'ı kadrosuna katmaya çok yakın...

    döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren , ve 'le sözleşme imzalayarak transferi bitirmek istiyor.

    Bein Sports'un haberine göre; Emmanuel Mas'ın 'a imza atmasının ardından önceliği sol bek transferine veren bordo-mavililer, Filip Novak'ta imza aşamasına geldi. Çek oyuncuyla alacağı yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayan yönetim Novak'ın kulübü Midtjylland'la olan bonservis fiyatı konusundaki pürüzü ortadan kaldırıp oyuncuya resmi imza attıracak.

    Bordo mavililerin transfer yapması beklenen bir diğer pozisyon olan sol kanat transferindeki ilk aday olan Loic Remy'le ise görüşmeler sürüyor. 'ın golcü kanat oyuncusu tanımına uyan Loic Remy'nin kulübü Las Palmas'la problemleri olduğu ve bonservisini kulübünden alabileceği öğrenildi. Fransız oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemeyen Karadeniz ekibi, Remy'nin bonservisini alması halinde 31 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:52
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