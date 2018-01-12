Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...
Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz’a, Çin’in Shanghai Shenhua takımından teklif geldiği öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin'in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi.
Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan'dan Trabzonspor'a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin'den ayrılmak istediğini belirtmişti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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