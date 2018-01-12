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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...

    Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...

    ’un forvet oyuncusu ’a, ’in takımından teklif geldiği öğrenildi.

    Bordo-mavili kulübün sezon başında 'in takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    'de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, 'in takımından 15 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi.

    Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. ise, 'dan 'a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin'den ayrılmak istediğini belirtmişti.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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