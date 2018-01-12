Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, yağmur altında gerçekleştirildi.
İdmana tedavisi süren golcü oyuncu Burak Yılmaz katılmadı.
Çalışmada ayrıca 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın Romanya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edilen kaleci Arda Akbulut da yer almadı.
Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
Burak Yılmaz çalışmalarına tam gaz devam ediyor... pic.twitter.com/AFDFe2Ns52— Fotomaç (@fotomac) 12 Ocak 2018
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:27
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G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu
Toplam 1
Yorum
gs'li çok iyi olur çünkü yedek kaleci eray varya vallahi billahi halı saha maçında kalecimiz olamaz :D nasıl oynuyor gs de aklım almıyo..!
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Elden kaçıyorlar
Toplam 7
Yorum
borego fener amatör ligden topçu bile alamaz. aziz yıldırım bütün parayı sakat van persie için harcadı.
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Bermuda üçgeni
Toplam 4
Yorum
kartal Aatıf enkötü zamanında dahi ozandan daha iyidir,Yeterli şans verilmedi,dogru yerde oynatılmadı,korkak savunma futbolunda kaybedildi.
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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