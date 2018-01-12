Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Antalya'da kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, yağmur altında gerçekleştirildi.

İdmana tedavisi süren golcü oyuncu Burak Yılmaz katılmadı.

Çalışmada ayrıca 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın Romanya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edilen kaleci Arda Akbulut da yer almadı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

