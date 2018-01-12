Bongonda'nın yeni takımı belli oldu!
Trabzonspor'da kiralık oynayan ve devre arası kamp kadrosuna alınmayan Theo Bongonda'nın ikinci yarıda Zulte Waregem forması giyeceği iddia edildi.
Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklediği performansı alamadığı Theo Bongonda, eski kulübüne dönüyor.
Bir süredir Serie A'da son sırada bulunan Benevento'nun ilgilendiği Theo Bongonda'nın tercihini Belçika'dan yana kullandığı öne sürüldü. Sky Italia'da yer alan habere göre; Bongonda, Benevento'yu reddetti ve Belçika ekibi Zulte Waregem'de oynamak istiyor.
Theo Bongonda, Zulte Waregem alt yapısında yetişmiş ve 2015 yılında Celta Vigo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıkan 22 yaşındaki Belçikalı, 213 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:39
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''Hocam, ne olur beni idmana çıkar!''
Toplam 3
Yorum
Ts bekle Fb yine yeni yeniden Ekici 2.hafta Ts maçına kadar ekecek sonra Trabzonu BİÇECEK. Nasıl koydu Aykut Kocaman sesleri ile stad ya da kulaklar çınlayacak :)
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
EX Para girdi ya kasaya daha yasli daha pahli alip zarar etme huyumuz var. ucuyoruz.Aliyorsan gelecek vaad eden yatirim yapin.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
ahaah alında turşususnu kurun be
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