Bongonda'nın yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklediği performansı alamadığı Theo Bongonda, eski kulübüne dönüyor.

Bir süredir Serie A'da son sırada bulunan Benevento'nun ilgilendiği Theo Bongonda'nın tercihini Belçika'dan yana kullandığı öne sürüldü. Sky Italia'da yer alan habere göre; Bongonda, Benevento'yu reddetti ve Belçika ekibi Zulte Waregem'de oynamak istiyor.

Theo Bongonda, Zulte Waregem alt yapısında yetişmiş ve 2015 yılında Celta Vigo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maça çıkan 22 yaşındaki Belçikalı, 213 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.