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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Bongonda'nın yeni takımı belli oldu!

    Bongonda'nın yeni takımı belli oldu!

    'da kiralık oynayan ve devre arası kamp kadrosuna alınmayan 'nın ikinci yarıda forması giyeceği iddia edildi.

    'un sezon başında 'dan kiraladığı ancak beklediği performansı alamadığı , eski kulübüne dönüyor.

    Bir süredir Serie A'da son sırada bulunan Benevento'nun ilgilendiği 'nın tercihini 'dan yana kullandığı öne sürüldü. Sky Italia'da yer alan habere göre; Bongonda, Benevento'yu reddetti ve ekibi 'de oynamak istiyor.

    Theo Bongonda, alt yapısında yetişmiş ve 2015 yılında 'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon formasıyla 6 maça çıkan 22 yaşındaki Belçikalı, 213 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:39
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