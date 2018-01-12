Gökdeniz, Trabzonspor'a o ismi önerdi
Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz'in tavsiye ettiği 25 yaşındaki Maxime Lestienne için teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da onay verdiği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta ve kurmaylarının Maxime için nabız yoklayacağı bildirildi.
Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen Trabzonspor, bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam ediyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; golcü bir kanat oyuncu isteyen Rıza Çalımbay'ın, teknik ekiple bir araya geldiği toplantıda Rusya'da Rubin Kazan forması giyen Maxime Lestienne'de karar kıldığı ifade edildi. Bordo-Mavililer'den ayrıldıktan sonra 11 sezon Rubin Kazan'da oynayan Gökdeniz Karadeniz'in kefil olduğu 25 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başlanacağı dile getirildi. Kariyerinde Club Brugge, Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Maxime Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan genç futbolcu, 2 atıp 1 asist yaptı.
KRİZDEN ETKİLENDİ
Maxime, Rus ekibinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Yann M'Vila, Alex Song, Moritz Buer ve Ruben Rochina ile birlikte kadro dışı kaldı. Kendisinden kulüp bulması istenen 5 isimden biri olan Belçikalı için Rubin Kazan'ın gelecek tekliflere kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın bu durumun transferi olumlu noktalamak için bir avantaj olabileceğini düşündüğü için bu isme yöneldiği dile getirildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:04
-
Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
-
Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
-
10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
Gökdeniz, Trabzonspor'a o ismi önerdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.