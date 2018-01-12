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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Gökdeniz, 'a o ismi önerdi

    Gökdeniz, Trabzonspor'a o ismi önerdi

    'un eski yıldızı 'in tavsiye ettiği 25 yaşındaki Maxime Lestienne için teknik direktör ’ın da onay verdiği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta ve kurmaylarının Maxime için nabız yoklayacağı bildirildi.

    'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen , bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam ediyor.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre; golcü bir kanat oyuncu isteyen 'ın, teknik ekiple bir araya geldiği toplantıda 'da forması giyen Maxime Lestienne'de karar kıldığı ifade edildi. Bordo-Mavililer'den ayrıldıktan sonra 11 sezon Rubin Kazan'da oynayan 'in kefil olduğu 25 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu etmek için çalışmalara başlanacağı dile getirildi. Kariyerinde , Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Maxime Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan genç futbolcu, 2 atıp 1 asist yaptı.

    KRİZDEN ETKİLENDİ
    Maxime, Rus ekibinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Yann M'Vila, Alex Song, Moritz Buer ve Ruben Rochina ile birlikte kadro dışı kaldı. Kendisinden kulüp bulması istenen 5 isimden biri olan Belçikalı için Rubin Kazan'ın gelecek tekliflere kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın bu durumun transferi olumlu noktalamak için bir avantaj olabileceğini düşündüğü için bu isme yöneldiği dile getirildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:04
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