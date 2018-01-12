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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Novak seferi

    Novak seferi

    27 yaşındaki Çek sol bek ile anlaşan bordo-mavili yönetim, kulübü Midtjylland ile masaya oturup transferi bitirecek

    Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği sol bek Filip Novak için kulübü FC Midtjylland henüz ikna edilemedi. Oyuncuyla birçok konuda anlaşılmasına rağmen kulübüyle alakalı sorunları çözemeyen bordo- mavililerde Başkan Muharrem Usta'nın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. İlk olarak Danimarka'ya giderek burada Midtjylland yetkilileri ile görüşmesi planlanan Usta'nın oyuncu için hem bonservis hem de kiralık olmak üzere iki farklı yeni teklif sunacağı belirtildi. Midtjylland ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için Karadeniz ekibi önce 1 milyon euro önermiş, kabul edilmeyince de rakamı 1.5 milyon euro'ya çıkarmıştı.

    YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
    Novak, menajeri aracılığı ile Trabzonspor'a "Gelmek istiyorum ama bu iş bir an önce neticelenmeli. Durumumun netleşmesini istiyorum" haberi göndermişti. Novak transferine son şeklini vermek isteyen Başkan Usta'nın daha sonra kanat takviyesi için belirlenen isimlerle temasa geçmesi bekleniyor.

    Kariyeri boyunca toplam 271 maça çıkan Novak, 39 gol attı, 17 de asist yaptı. Sadece bir kez kırmızı kart gördü.

    Yunus Emre SEL

    Kamp ve transfer (Mini yorum: Olcay Çakır)
    Ülke futbolunun en büyük sorunlarından biri de; transferlerin ilgili dönemlerin öncesindeki kamplara değil de, bir sonraki kamplara sağ salim yetiştirilebiliyor olması... Bu denklem futbolumuzun hazırlıksız yakalanılan kamp dönemlerinden hazır çıkılmamasına da önemli sebep oluşturuyor. Örnekleri bol... Trabzonspor'da da mesela Sosa yaz kampına değil, kış kampına; o da gecikmeli yetişebildi. Şimdi sola bir bek bakılıyor ve kamp bitti. Kupa karşılaşması geldi çattı. Alınacak bek, önümüzdeki dönemin sezon öncesinde muhtemelen hırsıyla dikkat çekecektir. İşimiz maalesef budur...
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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