Novak seferi

'un kadrosuna katmayı çok istediği sol bekiçin kulübühenüz ikna edilemedi. Oyuncuyla birçok konuda anlaşılmasına rağmen kulübüyle alakalı sorunları çözemeyen bordo- mavililerde Başkan'nın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. İlk olarak'ya giderek buradayetkilileri ile görüşmesi planlanan Usta'nın oyuncu için hem bonservis hem de kiralık olmak üzeresunacağı belirtildi.ile'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için Karadeniz ekibi önce, kabul edilmeyince de rakamı 1.5 milyon euro'ya çıkarmıştı., menajeri aracılığı ile'a "Gelmek istiyorum ama bu iş bir an önce neticelenmeli." haberi göndermişti. Novak transferine son şeklini vermek isteyen Başkan'nın daha sonra kanat takviyesi için belirlenen isimlerle temasa geçmesi bekleniyor.Kariyeri boyunca toplam 271 maça çıkan Novak, 39 gol attı, 17 de asist yaptı. Sadece bir kez kırmızı kart gördü.Ülke futbolunun en büyük sorunlarından biri de; transferlerin ilgili dönemlerin öncesindekideğil de, bir sonraki kamplarayetiştirilebiliyor olması... Bu denklem futbolumuzun hazırlıksız yakalanılan kamp dönemlerinden hazırda önemli sebep oluşturuyor. Örnekleri bol...'da da meselayaz kampına değil, kış kampına; o da gecikmeli yetişebildi. Şimdi sola bir bek bakılıyor ve kamp bitti. Kupa karşılaşması geldi çattı. Alınacak bek, önümüzdeki dönemin sezon öncesindedikkat çekecektir. İşimiz maalesef budur...