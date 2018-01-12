Novak seferi
27 yaşındaki Çek sol bek ile anlaşan bordo-mavili yönetim, kulübü Midtjylland ile masaya oturup transferi bitirecek
YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Novak, menajeri aracılığı ile Trabzonspor'a "Gelmek istiyorum ama bu iş bir an önce neticelenmeli. Durumumun netleşmesini istiyorum" haberi göndermişti. Novak transferine son şeklini vermek isteyen Başkan Usta'nın daha sonra kanat takviyesi için belirlenen isimlerle temasa geçmesi bekleniyor.
Kariyeri boyunca toplam 271 maça çıkan Novak, 39 gol attı, 17 de asist yaptı. Sadece bir kez kırmızı kart gördü.
Yunus Emre SEL
Kamp ve transfer (Mini yorum: Olcay Çakır)
Ülke futbolunun en büyük sorunlarından biri de; transferlerin ilgili dönemlerin öncesindeki kamplara değil de, bir sonraki kamplara sağ salim yetiştirilebiliyor olması... Bu denklem futbolumuzun hazırlıksız yakalanılan kamp dönemlerinden hazır çıkılmamasına da önemli sebep oluşturuyor. Örnekleri bol... Trabzonspor'da da mesela Sosa yaz kampına değil, kış kampına; o da gecikmeli yetişebildi. Şimdi sola bir bek bakılıyor ve kamp bitti. Kupa karşılaşması geldi çattı. Alınacak bek, önümüzdeki dönemin sezon öncesinde muhtemelen hırsıyla dikkat çekecektir. İşimiz maalesef budur...
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Novak seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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