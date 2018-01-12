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    12 Ocak 2018, Cuma
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    için flaş karar: Satılabilir

    <a href="/index/castillo?id=15a30441-b666-49e6-9726-4387fff0711b" class="" rel="tag">Castillo</a> için flaş karar: Satılabilir
    Başkan Muharrem Usta başta olmak üzere teknik heyetin kendisini kazanmak için yoğun çaba harcadığı , kamp performansı ile üzdü. İsteksiz görüntüsü ile dikkat çeken oyuncunun tavrı karşısında yönetim, teklif gelirse değerlendirme kararı aldı. Ancak için resmi bir öneri gelmediği, 4 milyon euro'dan aşağı bir ücretin de kabul edilmeyeceği ifade edildi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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