;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yusuf ile baş başa

    Yusuf ile baş başa
    Karadeniz ekibinin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Luftetari ile oynanan hazırlık maçında attığı mükemmel golle alkış alırken, 'dan oyuncusuna uyarı geldi. Futbolcusuyla her fırsatta konuşan 54 yaşındaki hoca, "Özel yeteneklere sahipsin. Ancak çok daha iyi seviyelere gelmen için sürekli gelişim göstermelisin. Bu anlamda ne kadar istekli olduğunu biliyorum ve ekstra yaptığın çalışmaları da görüyorum" dedi. Yusuf'a, altyapısındaki oyuncular için iyi bir model olduğunu da söyleyen Çalımbay, "Senden oyunda daha hareketli olmanı ve sürekli rakibi rahatsız etmeni istiyorum. Bunu yapman hem seni daha etkili hale getirecek hem de takıma olumlu katkı yapacaktır" uyarısında da bulundu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf ile baş başa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN