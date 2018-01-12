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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Hüseyin sol şeritte

    Hüseyin sol şeritte

    Çalımbay’ın denemek için A takıma aldığı 20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen performansı ile büyük beğeni topladı. Tecrübeli hoca, genç isim için “ iyi bir oyuncu kazandı” dedi

    Bordo-mavili ekibin altyapısından A takıma denenmek için alınan Hüseyin Türkmen, hem devre arası öncesi hem de Antalya kampında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve büyük beğeni topladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, yönetim kuruluna genç oyuncuyla ilgili olarak övgü dölü sözler kullandığı ve "Stoper transfer edemezsek Hüseyin, görev verdiğimiz anda oynamaya hazır. Trabzonspor çok önemli bir oyuncu daha kazandı" ifadelerini kullandığı belirtildi. Trabzonspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, Çalımbay döneminde A takıma alınmıştı.

    ÇALIŞMAYA DEVAM ET
    Çalımbay'ın üzerinde titrediği Hüseyin ile ara sıra görüşerek, "Kendine dikkat ve ve böyle çalışmaya devam et. Senin bu takımda yerin var" diyerek büyük destek verdiği dile getiriliyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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