Hüseyin sol şeritte
Çalımbay’ın denemek için A takıma aldığı 20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen performansı ile büyük beğeni topladı. Tecrübeli hoca, genç isim için “Trabzonspor iyi bir oyuncu kazandı” dedi
ÇALIŞMAYA DEVAM ET
Çalımbay'ın üzerinde titrediği Hüseyin ile ara sıra görüşerek, "Kendine dikkat ve ve böyle çalışmaya devam et. Senin bu takımda yerin var" diyerek büyük destek verdiği dile getiriliyor.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:30
-
Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
-
Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Hüseyin sol şeritte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.