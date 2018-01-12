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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Burak müjdesi

    Burak müjdesi

    Antalya kampının 3. gününde idmanda yapılan çift kale maçta sakatlanan ve sağ dizinde yırtık tespit edilen 32 yaşındaki forvet, bireysel olarak çalışmalara başladı

    Sakatlığı bulunan 'dan müjdeli haber geldi... Bordo-mavili takımda Antalya kampının 3'üncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak, bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki forvetin dönüş tarihinin daha da erken olabileceği dile getirildi.

    Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale gelebileceği bildirilirken, Burak Yılmaz'ın da bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi. 'un ligde oynadığı 17 maçın 14'ünde forma giyen tecrübeli forvet, attığı 14 golle takımının ve ligin skorer isimlerinden olmayı başardı. Burak, Antalya kampında takımdaki genç futbolcularla çok yakından ilgileniyor, ağabeylik yapıyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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