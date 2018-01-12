Burak müjdesi
Antalya kampının 3. gününde idmanda yapılan çift kale maçta sakatlanan ve sağ dizinde yırtık tespit edilen 32 yaşındaki forvet, bireysel olarak çalışmalara başladı
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar hazır hale gelebileceği bildirilirken, Burak Yılmaz'ın da bu karşılaşmada sahada yer almak istediği belirtildi. Trabzonspor'un ligde oynadığı 17 maçın 14'ünde forma giyen tecrübeli forvet, attığı 14 golle takımının ve ligin skorer isimlerinden olmayı başardı. Burak, Antalya kampında takımdaki genç futbolcularla çok yakından ilgileniyor, ağabeylik yapıyor.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:21
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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