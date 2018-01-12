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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Çalımbay farkı

    Çalımbay farkı

    Hami Mandıralı: geldiğinde 9 puan vardı şimdi 29. Bu değişiklikle taşlar yerine oturdu. Yani çok şey değişti. İsmi değil yüreği olan futbolcuların alınması gerek

    'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, bordo-mavili oyuncuların teknik direktör yönetiminde ligdeki mücadeleye daha ciddi sarıldığını ifade etti. Mandıralı, Çalımbay ile takımda taşların yerine oturduğunu belirterek, "Trabzonspor'un, teknik direktör değişimine kadar 9 puanı vardı. Rıza hoca geldikten sonra 29 puan oldu. Rıza Çalımbay ile çok şey değişti" diye konuştu. SAKATLIĞI bulunan 'dan müjdeli haber geldi... Bordo-mavili takımda Antalya kampının 3'üncü günündeki antrenmanda çift kale maç sırasında sağ dizinden sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak, bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki forvetin dönüş tarihinin daha da erken olabileceği dile getirildi. Bordo-mavili takımın kadrosuna takviye yapılması gerektiğini vurgulayan Hami Mandıralı, 2-3 nokta transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mandıralı, "Trabzonspor 2-3 doğru yaparsa, nokta atışı yaparsa daha da iyi olacak. Rıza hoca hangi mevkilere takviye yapılacağını daha iyi bilir. Yıldız isim alıp o isimlerin sahada ve dışarıda yatmasını Trabzonsporlular istemiyor. İsim olmasın ama yürekli olsun" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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