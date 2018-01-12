Trabzonspor'da ayrılık

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre bulamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, tarafımızdan uygun görülmüştür. Stevie Browning'e yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımında kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.