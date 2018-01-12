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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'da ayrılık

    Trabzonspor'da ayrılık

    ?TAHİNCİOĞLU Süper Ligi'nde mücadele eden Basketbol Kulübü, Stevir Browning ile yollarını ayırdı.

    Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan , yeterli süre bulamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, tarafımızdan uygun görülmüştür. Stevie Browning'e yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımında kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:36
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