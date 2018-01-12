Trabzonspor'da ayrılık
?TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, Stevir Browning ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre bulamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, tarafımızdan uygun görülmüştür. Stevie Browning'e yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımında kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:36
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Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...
Toplam 8
Yorum
KaradenizSamsun 15 milyon nedir ya ? 25 milyon aşagısına satılmamalı burak sayesinde takım ligde tutundu kac puan ve para kazandırdı kral satılamaz
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Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi
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CELAL OLMAYAN FUTBOLCULARLA NASIL CALISACAKSIN KARDES ?
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Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Toplam 1
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Ne dediniz İmparator Beşiktaş Yıldızı Türkiye den ayrılmış. Bu adama neden Yıldız diyorsunuz Gerçı Terime de İmparator diyorlar, neyin İmparatoru dalkavuklar
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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