Gençler Kral’a emanet

Teknik Direktörü'ın, "" diyerek övgüyle bahsettiği, saha içinin yanı sıra saha dışında da zamanının büyük bir bölümünü genç oyuncularla geçiriyor. Özellikle genç oyuncularveile zaman geçiren 32 yaşındaki forvet, antrenmanlardan boşa kalan zamanda da gençlerle ilgileniyor. Son olarakve'i yanına alaraksahillerinde tur atan Burak, ağabeylik görevini yerine getiriyor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen Burak, Antalya kampı ile ilgili de "Ama kamp gelenel anlamda harika. Herkes tam gücüyle mücadele ediyor, çaba gösteriyor" diye konuştu.Burak dün sabah gençleri aldı ve sahilde yürüyüş yapıp yüzdü. Antalya'da kışın pek denize girilmese de futbolcular üşümeyi göze aldı.