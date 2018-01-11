Gençler Kral’a emanet
Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun gibi genç futbolcularla yakından ilgilenen Burak Yılmaz, sahanın hem içi hem dışında ağabeylik görevini yerini getiriyor
Burak dün sabah gençleri aldı ve sahilde yürüyüş yapıp yüzdü. Antalya'da kışın pek denize girilmese de futbolcular üşümeyi göze aldı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
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Yorum
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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