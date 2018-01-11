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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Gençler Kral’a emanet

    Gençler Kral’a emanet

    , Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun gibi genç futbolcularla yakından ilgilenen , sahanın hem içi hem dışında ağabeylik görevini yerini getiriyor

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, "Kendisini inanılmaz geliştirmiş, olgunlaşmış" diyerek övgüyle bahsettiği Burak Yılmaz, saha içinin yanı sıra saha dışında da zamanının büyük bir bölümünü genç oyuncularla geçiriyor. Özellikle genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun ile zaman geçiren 32 yaşındaki forvet, antrenmanlardan boşa kalan zamanda da gençlerle ilgileniyor. Son olarak Yusuf, Abdülkadir ve Abdurrahim'i yanına alarak Akdeniz sahillerinde tur atan Burak, ağabeylik görevini yerine getiriyor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen Burak, Antalya kampı ile ilgili de "Şanssız bir sakatlık geçirdim. Ama kamp gelenel anlamda harika. Herkes tam gücüyle mücadele ediyor, çaba gösteriyor" diye konuştu.

    Burak dün sabah gençleri aldı ve sahilde yürüyüş yapıp yüzdü. Antalya'da kışın pek denize girilmese de futbolcular üşümeyi göze aldı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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